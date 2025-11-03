Экономика РБ

НОВЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЫШЕК РЕДУКТОРА ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА МИНСКОМ ЗАВОДЕ ШЕСТЕРЕН

10:36 04.11.2025 Минский завод шестерен, входящий в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА», ввел в эксплуатацию новый комплекс для изготовления крышек редуктора. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный технолог Минского завода шестерен Леонид Тарабонда. «Новый комплекс для изготовления крышек редуктора установлен в механическом цехе № 1 и состоит из двух токарных станков. Он позволит оптимизировать производственный процесс, уменьшив количество операций для изготовления крышки редуктора с пяти до одной», — отметил Леонид Тарабонда. По его словам, реализация проекта поможет Минскому заводу шестерен сделать продукцию более конкурентноспособной на рынке.