Приоритеты Прогноза-2026 – устойчивый рост экономики и повышение качества жизни людей. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь, комментируя указ №385, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

По словам руководителя Министерства утвержденные показатели учитывают внешние условия, ситуацию на рынках основных партнёров, полностью увязаны с программой социально-экономического развития и проектами государственных программ.

Ключевое – темп роста ВВП 102,8%. Традиционно он будет обеспечиваться за счет трех программ – производственной, экспортной и инвестиционной.

«Важнейший параметр указа – увеличение экспорта на 3,7%. Соответствующие задачи поставлены министерствам, концернам, облисполкомам – нарастить присутствие в странах «дальней дуги», Азии, естественно, сохраняя позиции на российском рынке. Для этого предусмотрели необходимые механизмы поддержки.

Все предприятия в сжатые сроки должны подготовить бизнес-планы, которые бы обеспечили выполнение этих задач», – отметил Юрий Чеботарь.

Министр экономики обозначил три составляющие инвестиционной программы.

«Мы увеличим объемы строительство арендного жилья для нуждающихся и особых категорий населения. Второе направление – это инфраструктура. И, наконец, коммерческие проекты – здесь мы ожидаем основного прироста инвестиций – почти на 20%. С учетом высокого интереса бизнеса к участию в «Региональной инициативе» (только за месяц копилка проектов приросла на 300 млн. рублей), мы видим, что эти планы вполне достижимы», – подытожил Юрий Чеботарь.

Глава экономического ведомства ответил на вопросы журналистов о механизмах поддержки экспортеров и перспективных рынках, поддержке внутреннего инвестора, анонсировал особые условия для бизнес-идей в сфере туризма, автоматизации и роботизации.

В завершение глава экономического ведомства подчеркнул, что результатом общей работы станет рост реальных доходов населения на 4,8%.