ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: ПРИОРИТЕТЫ ПРОГНОЗА-2026 – УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ


10:18 04.11.2025

Приоритеты Прогноза-2026 – устойчивый рост экономики и повышение качества жизни людей. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь, комментируя указ №385, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

По словам руководителя Министерства утвержденные показатели учитывают внешние условия, ситуацию на рынках основных партнёров, полностью увязаны с программой социально-экономического развития и проектами государственных программ.

Ключевое – темп роста ВВП 102,8%. Традиционно он будет обеспечиваться за счет трех программ – производственной, экспортной и инвестиционной.

«Важнейший параметр указа – увеличение экспорта на 3,7%. Соответствующие задачи поставлены министерствам, концернам, облисполкомам – нарастить присутствие в странах «дальней дуги», Азии, естественно, сохраняя позиции на российском рынке. Для этого предусмотрели необходимые механизмы поддержки.

Все предприятия в сжатые сроки должны подготовить бизнес-планы, которые бы обеспечили выполнение этих задач», – отметил Юрий Чеботарь.

Министр экономики обозначил три составляющие инвестиционной программы.

«Мы увеличим объемы строительство арендного жилья для нуждающихся и особых категорий населения. Второе направление – это инфраструктура. И, наконец, коммерческие проекты – здесь мы ожидаем основного прироста инвестиций – почти на 20%. С учетом высокого интереса бизнеса к участию в «Региональной инициативе» (только за месяц копилка проектов приросла на 300 млн. рублей), мы видим, что эти планы вполне достижимы», – подытожил Юрий Чеботарь.

Глава экономического ведомства ответил на вопросы журналистов о механизмах поддержки экспортеров и перспективных рынках, поддержке внутреннего инвестора, анонсировал особые условия для бизнес-идей в сфере туризма, автоматизации и роботизации.

В завершение глава экономического ведомства подчеркнул, что результатом общей работы станет рост реальных доходов населения на 4,8%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2025
валюта курс
EUR 3.4288
USD 2.9774
RUB 3.6817
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9774 -0.0007
RUB 3.6817 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4400
USD 2.9650 2.9700
RUB 3.6550 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1600
EUR/RUB 93.8000 94.0000
USD/RUB 80.8000 81.3140
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте