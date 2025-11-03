Экономика РБ

В МИКРОРАЙОНЕ «ЛОШИЦА-9» ОТКРЫЛАСЬ 18-Я ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

10:11 04.11.2025 В микрорайоне «Лошица-9» открылось учреждение здравоохранения «18-я городская детская поликлиника». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. 18-я городская детская поликлиника рассчитана на 480 посещений в смену. В ней предусмотрены: 2 педиатрических отделения, стоматологическое отделение, травматолого-хирургические кабинеты, кабинеты узких специалистов (офтальмолога, оториноларинголога, кардиоревматолога, детского невролога), клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской реабилитации с бассейном и др. В поликлинике будет обслуживаться все детское население района «Лошица» и часть детского населения Ленинского района.