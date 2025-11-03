|О компании
|04.11.2025
Экономика РБ
В МИНСКЕ ОТКРЫЛИ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР BYD C КУЗОВНЫМ РЕМОНТОМ
08:43 04.11.2025
В Минске заработал сервисный центр BYD с обслуживанием полного цикла и кузовным ремонтом. Его открыл дилерский центр «ДрайвМоторс» на Долгиновском тракте, 186. Специалисты руководствуются заводским регламентом и используют оригинальное диагностическое оборудование.
«Мы уже 16 лет обслуживаем авто премиум-сегмента — прежде всего Nissan, Infiniti и Suzuki. Но нам интересно работать и с другими брендами, в том числе LiXiang и BYD. Запуск сервисного центра BYD позволит белорусам получать качественный сервис и ремонт, в том числе кузовной. Для обслуживания автомобилей этой марки мы наладили прямые поставки оригинальных запчастей из Китая. Благодаря чему у нас сформирован склад», — отмечают в «ДрайвМоторс».
В сервисном центре выполняют все виды работ по BYD – от плановых ТО и диагностик до комплексного кузовного ремонта. Например, нулевое ТО для BYD Song Plus обойдется в 319 рублей. В него входят комплексный осмотр авто, проверка и регулировка углов установки колес (или «развал-схождение»), проверка наличия обновлений блоков управления автомобилем с помощью оригинального диагностического оборудования. Все процессы проводят по регламенту завода-изготовителя BYD.
В случае необходимости сделают ремонт тормозной системы, шиномонтаж, замену стёкол, комплексную проверку состояния подвески и оклейку антигравийными плёнками автомобилей BYD.
«Профессиональная команда и оригинальное оборудование позволят автомобилям BYD не ломаться годами. Мы также позаботимся о русификации и расширении современных дополнительных функций электрокара», — поясняют в «ДрайвМоторс».
В сервисном центре также советуют владельцам BYD обновлять ПО электронных блоков. Это помогает улучшить его производительность, исправить ошибки, повысить безопасность и запустить новые функции. Регулярные обновления обеспечивают стабильную работу систем, закрывают уязвимости, снижает риск поломок и продлевают срок службы автомобиля.
