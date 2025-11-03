|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ЗАСЛУШАЛ ДОКЛАД ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
16:13 03.11.2025
Александр Лукашенко 3 ноября заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Основной темой доклада была повестка предстоящего визита белорусской правительственной делегации в Казахстан. Обсуждены основные актуальные вопросы и перспективные направления белорусско-казахстанского сотрудничества, о которых пойдет речь на переговорах.
Тематика сотрудничества с Казахстаном также обсуждалась 29 октября в ходе телефонного разговора Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств договорились, что правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан и внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества.
Кроме того, премьер-министр доложил Главе государства и о работе по ряду иных важных и актуальных вопросов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2025
Курсы в банках
на 03.11.2025
Конвертация в банках
на 03.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте