Александр Лукашенко 3 ноября заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Основной темой доклада была повестка предстоящего визита белорусской правительственной делегации в Казахстан. Обсуждены основные актуальные вопросы и перспективные направления белорусско-казахстанского сотрудничества, о которых пойдет речь на переговорах.

Тематика сотрудничества с Казахстаном также обсуждалась 29 октября в ходе телефонного разговора Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств договорились, что правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан и внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества.

Кроме того, премьер-министр доложил Главе государства и о работе по ряду иных важных и актуальных вопросов.