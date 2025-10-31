Рост кредитования в национальной валюте в Беларуси ускорился до 1,2% в сентябре 2025 г. после 0,3% в августе.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), ключевой фактор – увеличение кредитного портфеля юридических лиц (+1,3%) в сентябре после сокращения (-0,2%) в августе. Расширение происходило за счет государственных предприятий (+2,6%) при продолжающемся сокращении задолженности по кредитам частного сектора (-0,4%). Портфель физических лиц продолжил расти прежними темпами (+1,1%).

«Расширение кредитования продолжит поддерживать рост внутреннего спроса», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).