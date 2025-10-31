В Беларуси до конца года будет реализовано около 60 новых производств в разных областях страны. Об этом заявили в Минэкономики. Речь об инициативе «Один район – один проект», которая помогает ускорить инвестразвитие регионов. Во многих районах Беларуси уже появились новые производства, а это рабочие места, зарплаты, технологии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По три урожая каждые 40 суток. Прибыль этого предприятия растет не на дрожжах, а на питательном субстрате. Именно такая технология выращивания белорусских шампиньонов. Отечественными их считать можно по полному праву. Заместить импорт удалось на каждом этапе.

«Были только импортные поставки. Привозили из Польши. Это касалось непосредственно и покровки, и компоста. На сегодня вполне стали самостоятельные. В Кобрине у нас открылось производство компоста, где мы изготавливаем компост, плюс своя покровка. Получается, на сегодня полностью перешли на импортозамещение», - технолог предприятия по производству шампиньонов Виктор Грищук.

Предприятие под Брестом занимает первое место по объемам производства шампиньонов в Беларуси и третье в СНГ. Отныне присутствие на рынке станет еще шире.

Новый производственный цех включает 12 камер, что позволит увеличить объемы производства на 15 %.

Расширение площадей производства стало возможным благодаря инициативе «Один район – один проект». Практический переход потенциала и рынка и собственных мощностей в реальный результат – новые поставки и рабочие места.

«При нынешних процентных ставках на рынке ставка заимствования по этой программе существенно ниже, чем рыночная. Это позволило довольно быстро построиться и создать в Бресте порядка 80 новых рабочих мест. Порядка 85 % экспортируется за рубеж. Основные рынки – это Российская Федерация, Казахстан, Грузия. Иногда мы отгружаем грибы в соседнюю Польшу», - сказал директор предприятия по производству шампиньонов Сергей Сукневич.

Итоги инициативы «Один район – один проект» скоро подведут на самом высоком уровне. Детальный разговор анонсировал глава государства на совещании в Витебске. Реализация подхода должна послужить драйвером роста территорий, а географическое положение и профилизация каждого белорусского региона сыграет на руку инвесторам. В Витебской области с задачей исправились лишь наполовину. Например, в Городке завершают проект по выпуску сыров и сливочного масла. Это дало райцентру 60 новых рабочих мест.

«По итогам совещания, которое проводил Президент, о развитии Витебской области мы еще раз вернулись к рассмотрению вопроса инвестиционной деятельности на территории района. Разработан участок – он находится на портале – по строительству санатория в агрогородке Межа. Проект по строительству стоянки для грузового автотранспорта в городском поселке Езерище. Потому что там находится граница с Российской Федерацией, и до сих пор у нас такого объекта нет», - сообщила заместитель председателя Городокского райисполкома Татьяна Воронко.

Сегодня инвестиционный подход «Один район – один проект» реализуется в 86 районах. Уже завершены 97 проектов с общим объемом инвестиций 2 миллиарда 800 тысяч рублей, что позволило создать почти 5 тысяч новых рабочих мест. До конца года планируется запустить еще 60 проектов, а всего за пятилетку число новых производственных площадок достигнет 160.