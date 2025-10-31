ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


MARK FORMELLE ВЫПУСТИЛ ЛИНЕЙКУ ОДЕЖДЫ ИЗ ФУТЕРА GENTLE TOUCH


12:00 03.11.2025

Mark Formelle создал линейку одежды из футера для всей семьи — Gentle Touch. В нее вошли худи, свитшоты, джоггеры и костюмы для женщин и мужчин, а также комфортные комплекты для детей, которые хорошо сохраняют тепло даже в ветреные дни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бреда, дизайнеры переосмыслили привычные костюмы из футера. Фокус сделан на мягкие фактуры, деликатные оттенки и продуманные детали.

Главная особенность Gentle Touch в том, что все модели выполнены из футера с пич-эффектом по лицевой стороне. Эта уникальная обработка ткани, благодаря которой материал приобретает мягкую и бархатистую фактуру, словно персик. Именно она во время носки вызывает ощущение «нежности прикосновения», заложенное в названии. Модели из линейки представляет собой гармоничное сочетание комфорта, универсальности и современного базового стиля.

«Комфортные комплекты в новой линейке Gentle Touch создают идеальную основу для ежедневных образов, сочетая мягкость и практичность. Мы сделали актуальные модели из футера более бархатистыми, тёплыми и износостойкими, при этом сохранив лаконичный стиль и премиальное качество. Благодаря такой доработке изделия дарят чувство уюта, сравнимое с прикосновением нежных объятий. Кстати, все изделия Gentle Touch отмечены специальным навесным ярлыком, чтобы вы легко могли найти их в магазине», – подчеркивают в Mark Formelle.

Футер Gentle Touch мягок и приятен к телу, обладает практичными преимуществами, которые особенно актуальны в осенне-зимний сезон. Легкий материал сохраняет тепло и одновременно отвечает высоким требованиям к качеству и долговечности. Модели с пич-эффектом визуально выглядят более благородно: легкий матовый эффект придает ткани глубину и делает её визуально привлекательной.

Модели Gentle Touch разработаны в спокойной цветовой гамме, основанной на базовых оттенках. Нейтральные тона позволяют легко комбинировать вещи между собой и использовать их как основу для множества образов. В линейку вошли лаконичные худи, уютные свитшоты, мягкие джоггеры и костюмы для женщин и мужчин, а также комфортные комплекты для детей. Такой ассортимент делает линейку универсальной и доступной для всей семьи. Все изделия одинаково хорошо вписываются в гардероб для работы, отдыха, учебы или занятий спортом.

Коллекция Gentle Touch уже доступна в фирменных магазинах Mark Formelle и в интернет-магазине.
