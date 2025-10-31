Экономика РБ

В МИНСКЕ ВЫПОЛНЕНА СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПАЦИЕНТУ С ОПУХОЛЬЮ СЕРДЦА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

11:17 03.11.2025 В МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии выполнена сложная кардио хирургическая операция пациенту с опухолью сердца больших размеров. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Особенностью данного случая является миниинвазивная методика операции, что делает ее более сложной для хирургической и анестезиологической бригады, но менее травматичной для пациента. Несмотря на малые размеры хирургического доступа (разреза) необходимо было выдержать все атрибуты техники параллельного искусственного кровообращения на работающем сердце. Данные операции занимают одну из топовых позиций в пирамиде кардио хирургических вмешательств требующих экспертных навыков и опыта решений в остальных видах операций. Планируется расширить спектр кардиохирургической патологии с применением миниинвазивных методов лечения, что уменьшает операционную травму, исключает осложнения стернотомного доступа, уменьшает сроки восстановления пациентов.