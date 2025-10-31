В ноябре на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) пройдут первые биржевые торги работами и услугами в сфере строительства,

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, в рамках обучающего семинара были подробно разобраны все этапы биржевых торгов строительными работами и услугами — от создания заявки на покупку и рассмотрения оферт потенциальных исполнителей до определения лидирующего предложения и заключения сделки. Отдельно были рассмотрены два возможных алгоритма проведения торгов — со сроком действия заявки и с датой торгов. Первый будет применяться при сумме закупки до тысячи базовых величин, а второй — без ограничений по сумме. При этом в основу обоих алгоритмов заложен принцип обратного аукциона, предполагающий снижение стоимости выполнения работ или оказания услуг.

Перечень работ и услуг, закупки которых могут осуществляться через БУТБ, был расширен в начале текущего года. Так, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.02.2025 № 100 к биржевому товару отнесены следующие работы и услуги в сфере строительства:

строительные поверхностные работы по сооружению автодорог (кроме надземных, улиц, тротуаров, велодорожек, автомобильных или пешеходных и прочих дорог);

работы по сносу зданий и подготовке строительного участка;

электромонтажные, слесарные и прочие строительно-монтажные работы;

строительные и отделочные работы завершающего цикла;

специализированные услуги по дизайну;

услуги в области архитектурной деятельности, инженерных изысканий и связанных с ними консультаций в технической области.