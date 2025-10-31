|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В НОЯБРЕ НА БУТБ ПРОЙДУТ ПЕРВЫЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ РАБОТАМИ И УСЛУГАМИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
11:13 03.11.2025
В ноябре на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) пройдут первые биржевые торги работами и услугами в сфере строительства,
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, в рамках обучающего семинара были подробно разобраны все этапы биржевых торгов строительными работами и услугами — от создания заявки на покупку и рассмотрения оферт потенциальных исполнителей до определения лидирующего предложения и заключения сделки. Отдельно были рассмотрены два возможных алгоритма проведения торгов — со сроком действия заявки и с датой торгов. Первый будет применяться при сумме закупки до тысячи базовых величин, а второй — без ограничений по сумме. При этом в основу обоих алгоритмов заложен принцип обратного аукциона, предполагающий снижение стоимости выполнения работ или оказания услуг.
Перечень работ и услуг, закупки которых могут осуществляться через БУТБ, был расширен в начале текущего года. Так, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.02.2025 № 100 к биржевому товару отнесены следующие работы и услуги в сфере строительства:
строительные поверхностные работы по сооружению автодорог (кроме надземных, улиц, тротуаров, велодорожек, автомобильных или пешеходных и прочих дорог);
работы по сносу зданий и подготовке строительного участка;
электромонтажные, слесарные и прочие строительно-монтажные работы;
строительные и отделочные работы завершающего цикла;
специализированные услуги по дизайну;
услуги в области архитектурной деятельности, инженерных изысканий и связанных с ними консультаций в технической области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
Курсы в банках
на 03.11.2025
Конвертация в банках
на 03.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте