В Минске за октябрь 2025 года арегистрировано 1263 сделки с квартирами (по данным на 1 ноября). Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Это немного больше, чем в сентябре — 1252, но пока уступает августу с его 1379 сделками.

С учетом дорегистрации, которая традиционно добавляет 100–170 сделок в течение следующего месяца, октябрь имеет все шансы обойти сентябрь по итогам.