|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНСКЕ ЗА ОКТЯБРЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОЧТИ 1,3 ТЫС. СДЕЛОК С КВАРТИРАМИ
10:55 03.11.2025
В Минске за октябрь 2025 года арегистрировано 1263 сделки с квартирами (по данным на 1 ноября). Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.
Это немного больше, чем в сентябре — 1252, но пока уступает августу с его 1379 сделками.
С учетом дорегистрации, которая традиционно добавляет 100–170 сделок в течение следующего месяца, октябрь имеет все шансы обойти сентябрь по итогам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
Курсы в банках
на 03.11.2025
Конвертация в банках
на 03.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте