Экономика РБ

СОВМИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2026 - 2030 ГОДЫ

10:39 03.11.2025 Совет Министров утвердил перечень государственных программ на 2026 - 2030 годы. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства. Перечень включает 28 государственных программ: 18 государственных программ социально-экономической направленности, которые планируются к 2 новые государственные программы («Развитие демографического потенциала» и «Устойчивая энергетика и энергоэффективность») 8 государственных программ национальной безопасности в области пограничной, общественной безопасности, обеспечения вооружением и другие