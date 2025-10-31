|О компании
|03.11.2025
Экономика РБ
СОВМИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2026 - 2030 ГОДЫ
10:39 03.11.2025
Совет Министров утвердил перечень государственных программ на 2026 - 2030 годы. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства.
Перечень включает 28 государственных программ:
18 государственных программ социально-экономической направленности, которые планируются к
2 новые государственные программы («Развитие демографического потенциала» и «Устойчивая энергетика и энергоэффективность»)
8 государственных программ национальной безопасности в области пограничной, общественной безопасности, обеспечения вооружением и другие
