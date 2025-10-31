|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ 10,4 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
10:27 03.11.2025
В Беларуси на 3 ноября намолочено 10,400 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,572 млн.тонн, Гродненская – 2,027 млн.тонн, Брестская – 2,1 млн.тонн, Могилевская – 1,338 млн.тонн, Гомельская – 1,303 млн.тонн, Витебская – 1,060 млн.тонн
Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 95% площадей, что составляет 2 190 тысячи гектаров
Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 42,9 ц/га, что выше прошлогодней на 5 ц/га
Заготовлено льнотресты 197 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,9 ц/га
Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 98% площадей, что составляет 1 миллион гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 922 тыс. тонн – 99% плана. Силоса - 19 млн. 212 тыс.тонн - 93% плана. Травяных кормов - 9 млн. 506 тыс.тонн кормовых единиц - 95% плана
Сахарная свекла убрана с 86% площадей или 92 тыс.га. Накопано 4 миллиона 802 тысячи тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 41 ц/га. На свеклоприемные пункты вывезено 77 % от накопанной свеклы.
Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 186 тысяч тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 93%.
Поднято зяби на площади 656 тысяч гектаров, что составляет 46% от плана в 1 432 тысячи гектаров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
Курсы в банках
на 03.11.2025
Конвертация в банках
на 03.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте