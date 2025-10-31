ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТС И BECLOUD РЕАЛИЗОВАЛИ НОВЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТИ 4G


17:49 31.10.2025

Компания МТС в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud реализовала новый этап модернизации сети 4G.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, значительная часть новых включений пришлась на небольшие города и сельские населенные пункты, где особенно важна стабильная связь и доступ к цифровым сервисам.

В рамках этапа активировано 265 дополнительных секторов на 156 базовых станциях LTE. Более половины новых базовых станций размещены на инфраструктуре МТС, что позволяет использовать ресурсы 4G другим операторам страны в рамках инфраструктурной модели.

Почти 60% включенных секторов работают в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая оптимальный баланс покрытия территории и стабильности сигнала, особенно в сельской местности. Еще четверть — функционируют в диапазоне 2600 МГц, который применяется в загруженных местах.

Всего девятнадцатый этап массового расширения сети 4G охватил 116 населенных пунктов, включая крупные города — Минск, Витебск, Гомель, Гродно и Брест. Также затронут целый ряд городов районного значения: Барановичи, Бешенковичи, Бобруйск, Дрогичин, Иваново, Ивье, Житковичи, Калинковичи, Костюковичи, Ляховичи, Лунинец, Мстиславль, Орша, Осиповичи, Пинск, Рогачев, Сенно, Славгород, Столин, Ушачи и Хотимск.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в стране предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня услуги связи на базе LTE МТС охватывают территорию, на которой проживает 99,42% населения Беларуси. Узнать подробнее про сеть 4G можно на сайте МТС.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 3 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 31 октября.
