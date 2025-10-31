В крупнейшем социальном пансионате Беларуси «Вяча» открыли новый корпус на 100 мест, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Для 23 тыс. граждан страны, которые не могут жить самостоятельно, работают 89 пансионатов. В Минске — 8 учреждений на 3 тыс. мест разного профиля: общего типа, психоневрологические и детский.

До 2030 года в стране планируется увеличить мощность пансионатов на порядка 2 тыс мест.

Пансионат страны рассчитан на 810 мест. Специализация: помощь людям с психоневрологическими заболеваниями. Инфраструктура: от стоматологического кабинета до трудовых мастерских и компьютерного класса

Строительство велось в рамках Государственной программы «Социальная защита», объем инвестиций составил 18,7 млн рублей.