|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В КРУПНЕЙШЕМ СОЦИАЛЬНОМ ПАНСИОНАТЕ БЕЛАРУСИ «ВЯЧА» ОТКРЫЛИ НОВЫЙ КОРПУС НА 100 МЕСТ
14:31 31.10.2025
В крупнейшем социальном пансионате Беларуси «Вяча» открыли новый корпус на 100 мест, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Для 23 тыс. граждан страны, которые не могут жить самостоятельно, работают 89 пансионатов. В Минске — 8 учреждений на 3 тыс. мест разного профиля: общего типа, психоневрологические и детский.
До 2030 года в стране планируется увеличить мощность пансионатов на порядка 2 тыс мест.
Пансионат страны рассчитан на 810 мест. Специализация: помощь людям с психоневрологическими заболеваниями. Инфраструктура: от стоматологического кабинета до трудовых мастерских и компьютерного класса
Строительство велось в рамках Государственной программы «Социальная защита», объем инвестиций составил 18,7 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
Курсы в банках
на 31.10.2025
Конвертация в банках
на 31.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте