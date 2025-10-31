ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОВЕДУТ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ


13:53 31.10.2025

Скорректировано постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2022 г. № 571 о реализации Закона Республики Беларусь от 1 июня 2022 г. № 175-З «О государственной службе». Это решение закреплено постановлением Правительства Республики Беларусь от 28 октября 2025 г. № 582.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено дополнение постановления № 571 Положением о проведении аттестации государственных гражданских служащих.

Положение не распространяется на порядок проведения аттестации:

гражданских служащих, занимающих государственные гражданские должности (гражданские должности), включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь,

судей судов общей юрисдикции,

прокурорских работников,

гражданских служащих таможенных органов.

Документом установлено, что для проведения аттестации создается аттестационная комиссия. Ее персональный состав утверждается решением, приказом (распоряжением) руководителя госоргана.

Справка Pravo.by

Под госорганом понимаются также государственные учреждения и иные государственные организации, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь или государственных органов, работники которых в соответствии с законодательными актами, закрепляющими их правовой статус, являются гражданскими служащими

Комиссия может быть постоянно действующей либо создаваться для проведения аттестации с учетом категории гражданских служащих, подлежащих аттестации.

Основанием для проведения аттестации выступает решение, приказ (распоряжение) руководителя госоргана, которым утверждается график проведения аттестации. Данный график утверждается ежегодно (по полугодиям).

Для проведения аттестации необходимо участие в заседании аттестационной комиссии большинства ее членов.

Согласно Положению по результатам аттестации комиссия тайным голосованием принимает одно из следующих решений:

о соответствии занимаемой гражданской должности;

о неполном соответствии занимаемой гражданской должности и повторной аттестации. Повторная аттестация проводится не ранее чем через 6 месяцев и не позднее чем через 18 месяцев со дня проведения аттестации;

о несоответствии занимаемой гражданской должности.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 2022 г. № 563 «Об утверждении Положения о проведении аттестации государственных гражданских служащих» признается утратившим силу.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июня 2022 г. № 175-З «О государственной службе».

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2025
валюта курс
EUR 3.4584
USD 2.9772
RUB 3.7026
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4600 -0
USD 2.9781 +0.0009
RUB 3.6840 -0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4580
USD 2.9660 2.9750
RUB 3.6700 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1650
EUR/RUB 93.9000 94.1000
USD/RUB 80.7000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте