Скорректировано постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2022 г. № 571 о реализации Закона Республики Беларусь от 1 июня 2022 г. № 175-З «О государственной службе». Это решение закреплено постановлением Правительства Республики Беларусь от 28 октября 2025 г. № 582.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено дополнение постановления № 571 Положением о проведении аттестации государственных гражданских служащих.

Положение не распространяется на порядок проведения аттестации:

гражданских служащих, занимающих государственные гражданские должности (гражданские должности), включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь,

судей судов общей юрисдикции,

прокурорских работников,

гражданских служащих таможенных органов.

Документом установлено, что для проведения аттестации создается аттестационная комиссия. Ее персональный состав утверждается решением, приказом (распоряжением) руководителя госоргана.

Справка Pravo.by

Под госорганом понимаются также государственные учреждения и иные государственные организации, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь или государственных органов, работники которых в соответствии с законодательными актами, закрепляющими их правовой статус, являются гражданскими служащими

Комиссия может быть постоянно действующей либо создаваться для проведения аттестации с учетом категории гражданских служащих, подлежащих аттестации.

Основанием для проведения аттестации выступает решение, приказ (распоряжение) руководителя госоргана, которым утверждается график проведения аттестации. Данный график утверждается ежегодно (по полугодиям).

Для проведения аттестации необходимо участие в заседании аттестационной комиссии большинства ее членов.

Согласно Положению по результатам аттестации комиссия тайным голосованием принимает одно из следующих решений:

о соответствии занимаемой гражданской должности;

о неполном соответствии занимаемой гражданской должности и повторной аттестации. Повторная аттестация проводится не ранее чем через 6 месяцев и не позднее чем через 18 месяцев со дня проведения аттестации;

о несоответствии занимаемой гражданской должности.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 2022 г. № 563 «Об утверждении Положения о проведении аттестации государственных гражданских служащих» признается утратившим силу.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июня 2022 г. № 175-З «О государственной службе».

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2025 г.