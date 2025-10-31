ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ЗАРАБОТАЕТ НА МЗШ В 2025 ГОДУ


13:50 31.10.2025

Минский завод шестерен, входящий в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА», планирует ввести в эксплуатацию новый комплекс оборудования для изготовления конических и гипоидных зубчатых колес с криволинейными зубьями. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный технолог ОАО «МЗШ» Леонид Тарабонда.

«Масштабный проект реализуется в два этапа. Первая партия оборудования, которая прибудет на завод в конце ноября – начале декабря, включает в себя двенадцать станков (шесть зуборезных, четыре зубошлифовальных, два зубообкатных) и современную измерительную машину. Монтаж займет около месяца. Ключевой частью запуска комплекса станет обучение персонала, которое проведут специалисты китайской компании-поставщика. Приемка второй части оборудования намечена на декабрь», — отметил Леонид Тарабонда.

По его словам, новый комплекс позволит производить шестерни с 6-7 степенью точности и при этом значительно увеличить производительность.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2025
валюта курс
EUR 3.4584
USD 2.9772
RUB 3.7026
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4600 -0
USD 2.9781 +0.0009
RUB 3.6840 -0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4580
USD 2.9660 2.9750
RUB 3.6700 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1650
EUR/RUB 93.9000 94.1000
USD/RUB 80.7000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте