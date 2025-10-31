|О компании
|31.10.2025
Экономика РБ
УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ЗАРАБОТАЕТ НА МЗШ В 2025 ГОДУ
13:50 31.10.2025
Минский завод шестерен, входящий в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА», планирует ввести в эксплуатацию новый комплекс оборудования для изготовления конических и гипоидных зубчатых колес с криволинейными зубьями. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный технолог ОАО «МЗШ» Леонид Тарабонда.
«Масштабный проект реализуется в два этапа. Первая партия оборудования, которая прибудет на завод в конце ноября – начале декабря, включает в себя двенадцать станков (шесть зуборезных, четыре зубошлифовальных, два зубообкатных) и современную измерительную машину. Монтаж займет около месяца. Ключевой частью запуска комплекса станет обучение персонала, которое проведут специалисты китайской компании-поставщика. Приемка второй части оборудования намечена на декабрь», — отметил Леонид Тарабонда.
По его словам, новый комплекс позволит производить шестерни с 6-7 степенью точности и при этом значительно увеличить производительность.
