Экономика РБ


ПОРЯДКА BR7,4 ТЫС. ПОЛУЧИТ ЕДИНОВРЕМЕННО СЕМЬЯ ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ C 1 НОЯБРЯ


13:40 31.10.2025

В Беларуси порядка 7,4 тыс. рублей получит единовременно семья при рождении второго и последующих детей. Актуально на период с 1 ноября 2025 г. по 31 января 2026 г. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Из чего складывается такая сумма:

6 875,26 руб. – единовременное пособие при рождении (для 2-го и последующих детей)

491,09 руб. – пособие за раннюю постановку на учет (до 12 недель беременности).

При воспитании в семье двоих и более детей, один из которых до 3 лет, выплачиваются два пособия:

на ребенка до 3 лет - 1065,04 руб. (40% СЗП), на ребенка (детей) от 3 до 18 лет - 245,55 руб. (50% БПМ).

Суммарный размер двух пособий составит 1 310,59 руб.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2025
валюта курс
EUR 3.4584
USD 2.9772
RUB 3.7026
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4600 -0
USD 2.9781 +0.0009
RUB 3.6840 -0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4580
USD 2.9660 2.9750
RUB 3.6700 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1650
EUR/RUB 93.9000 94.1000
USD/RUB 80.7000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
