В Беларуси порядка 7,4 тыс. рублей получит единовременно семья при рождении второго и последующих детей. Актуально на период с 1 ноября 2025 г. по 31 января 2026 г. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Из чего складывается такая сумма:

6 875,26 руб. – единовременное пособие при рождении (для 2-го и последующих детей)

491,09 руб. – пособие за раннюю постановку на учет (до 12 недель беременности).

При воспитании в семье двоих и более детей, один из которых до 3 лет, выплачиваются два пособия:

на ребенка до 3 лет - 1065,04 руб. (40% СЗП), на ребенка (детей) от 3 до 18 лет - 245,55 руб. (50% БПМ).

Суммарный размер двух пособий составит 1 310,59 руб.