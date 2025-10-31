|О компании
|31.10.2025
Экономика РБ
ПОРЯДКА BR7,4 ТЫС. ПОЛУЧИТ ЕДИНОВРЕМЕННО СЕМЬЯ ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ C 1 НОЯБРЯ
13:40 31.10.2025
В Беларуси порядка 7,4 тыс. рублей получит единовременно семья при рождении второго и последующих детей. Актуально на период с 1 ноября 2025 г. по 31 января 2026 г. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Из чего складывается такая сумма:
6 875,26 руб. – единовременное пособие при рождении (для 2-го и последующих детей)
491,09 руб. – пособие за раннюю постановку на учет (до 12 недель беременности).
При воспитании в семье двоих и более детей, один из которых до 3 лет, выплачиваются два пособия:
на ребенка до 3 лет - 1065,04 руб. (40% СЗП), на ребенка (детей) от 3 до 18 лет - 245,55 руб. (50% БПМ).
Суммарный размер двух пособий составит 1 310,59 руб.
