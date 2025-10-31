Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации в качестве резидентов ПВТ 34 компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПВТ, новое пополнение Парка значительно расширит профиль ПВТ, укрепив его позиции в биотехнологиях, киберспорте, разработке программного обеспечения и искусственном интеллекте. Новички будут создавать программные решения для крупных заказчиков, а также заниматься разработкой собственных инновационных продуктов, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт.

ООО «Кардиганс Гейминг» планирует вплотную заняться организацией киберспортивных турниров и трансляций матчей, создавая уникальную площадку для развития индустрии и вовлечения широкой аудитории. Компания также предложит комплекс рекламных услуг для спонсоров и партнеров, поддерживая их в эффективном продвижении брендов и продуктов в динамичном мире киберспорта.

ООО «ЛюмонДевс» приступит к созданию веб-платформы, основанной на технологиях искусственного интеллекта. Используя данные о клиенте, его истории покупок и процедур, а также анализ кожи, платформа сможет выдавать персонализированные рекомендации по уходу за кожей, гарантируя индивидуальный подход и повышение эффективности каждого ухода.

ООО «Байпасс Фактори» займется разработкой и производством инновационных кормовых добавок с применением биотехнологий, обеспечивающих контролируемое высвобождение действующего вещества. Эти передовые решения предназначены для повышения эффективности и здоровья сельскохозяйственных животных и птицы, что позволит значительно улучшить качество животноводческой продукции.

ООО «КВИНКС» будет работать над уникальной платформой для подготовки разработчиков и студентов старших курсов технических специальностей к техническим собеседованиям в IT-сфере. Используя технологии искусственного интеллекта, платформа смоделирует интервью, обеспечивая максимально реалистичный и эффективный тренировочный процесс.

ООО «Призма Пэй» разрабатывает программное обеспечение для электронных платежей. Компания нацелена на создание современных и надежных решений, которые обеспечат эффективное и безопасное проведение платежных операций, отвечая высоким требованиям рынка финансовых технологий.

ООО «Инфравизардс» планирует оказывать аутсорсинговые услуги полного цикла по разработке и сопровождению инфраструктурных и облачных сервисов.

ООО «ПинКарс Юнайтед» создаст онлайн-платформу, которая объединит пассажиров и перевозчиков для максимально удобного и эффективного выбора поездок. Пассажиры смогут размещать заявки с указанием маршрута, даты, времени, количества пассажиров и требований к транспорту, а перевозчики, конкурируя между собой, будут предлагать свои условия и цены. Такая система гарантирует пользователям широкий выбор и возможность найти оптимальное предложение, соответствующее всем их требованиям.

ООО «ЭФКОН ДИДЖИТАЛ» планирует осуществлять разработку и техническую поддержку программного обеспечения для крупного сотового оператора, чтобы повысить точность прогнозирования покрытия и оптимизировать настройки сети.

Среди других важных вопросов, которые обсуждали члены Наблюдательного совета ПВТ – деятельность крипторезидентов, усовершенствование крипторегулирования, а также предложения по поддержке молодежи и стартап-движения.

Как отметила начальник Секретариата Набсовета ПВТ Анна Рябова: «Блок проектов, который все время на слуху – это образование и поддержка инновационной молодежи. Это инновационно-технологическое движение, которое, на наш взгляд, является очень перспективным».

На обсуждение членов Наблюдательного совета Секретариат вынес предложение о создании в стране системы стимулирования талантливых студентов и преподавателей в сфере IT. В рамках такой системы будут разработаны инструменты поощрения молодых талантов и их наставников, а также создан соответствующий механизм координации.

Еще одна инициатива – поддержка образовательных программ по инновационному предпринимательству. Так называемые акселерационные программы на базе университетов помогут развитию стартап-движения через формирование предпринимательских компетенций.

Напомним, в июне глава Правительства Республики Беларусь Александр Турчин поставил перед Наблюдательным советом ПВТ задачу по активной поддержке образовательных проектов и научного сообщества. Сегодня в Парке уже стартовала венчурная академия, запущена система инкубирования, а также заключены партнерские соглашения со стартап-центрами 12 белорусских вузов.