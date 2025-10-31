Экономика РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 3,3%

13:20 31.10.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-сентябре 2025 года в текущих ценах составил 65,8 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 3,3% к уровню января-сентября 2024 г.