Экономика РБ

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ ИЛИ ИНВАЛИДОМ I ГРУППЫ ВЫРАСТЕТ В НОЯБРЕ

11:53 31.10.2025 В Беларуси в ноябре вырастет пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты. Размер пособия: ▪100% БПМ – при уходе за одним нетрудоспособным до 31 января 2026 года — 491,09 руб. ▪120% БПМ – при уходе за двумя и более нетрудоспособными. до 31 января 2026 года — 589,31 руб. В Минтруда и соцзащиты напомнили, куда обращаться за назначением. Необходимо обращаться в службу «Одно окно» местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.