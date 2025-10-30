|О компании
|31.10.2025
|
Экономика РБ
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ ИЛИ ИНВАЛИДОМ I ГРУППЫ ВЫРАСТЕТ В НОЯБРЕ
11:53 31.10.2025
В Беларуси в ноябре вырастет пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Размер пособия:
▪100% БПМ – при уходе за одним нетрудоспособным
до 31 января 2026 года — 491,09 руб.
▪120% БПМ – при уходе за двумя и более нетрудоспособными.
до 31 января 2026 года — 589,31 руб.
В Минтруда и соцзащиты напомнили, куда обращаться за назначением.
Необходимо обращаться в службу «Одно окно» местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.
|
|
