Экономика РБ


ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ ИЛИ ИНВАЛИДОМ I ГРУППЫ ВЫРАСТЕТ В НОЯБРЕ


11:53 31.10.2025

В Беларуси в ноябре вырастет пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Размер пособия:

▪100% БПМ – при уходе за одним нетрудоспособным

до 31 января 2026 года — 491,09 руб.

▪120% БПМ – при уходе за двумя и более нетрудоспособными.

до 31 января 2026 года — 589,31 руб.

В Минтруда и соцзащиты напомнили, куда обращаться за назначением.

Необходимо обращаться в службу «Одно окно» местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.
