|31.10.2025
Экономика РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 150 СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ
11:34 31.10.2025
В Минской области за первые 9 месяцев 2025 года ввели в эксплуатацию более 150 станций обезжелезивания и мини-станций очистки воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качество питьевой воды значительно улучшилось для нескольких тысяч человек, в том числе проживающих в сельской местности. В Воложинском районе запланировано строительство пяти станций обезжелезивания, три из которых уже работают.
«Проектно-сметная документация по еще двум находится на экспертизе. Мы ожидаем ее выхода и будем начинать строительные монтажные работы. Водоканал ведет работу по замену сетей со сверхнормативными сроками эксплуатации», - отметил начальник цеха водоснабжения и водоотведения Воложинского района КУП «Молодечноводоканал» Евгений Найден
Всего местный водоканал обслуживает 28 станций обезжелезивания. 17 из них – построены в рамках госпрограммы «Чистая вода».
