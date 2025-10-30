ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 150 СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ


11:34 31.10.2025

В Минской области за первые 9 месяцев 2025 года ввели в эксплуатацию более 150 станций обезжелезивания и мини-станций очистки воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качество питьевой воды значительно улучшилось для нескольких тысяч человек, в том числе проживающих в сельской местности. В Воложинском районе запланировано строительство пяти станций обезжелезивания, три из которых уже работают.

«Проектно-сметная документация по еще двум находится на экспертизе. Мы ожидаем ее выхода и будем начинать строительные монтажные работы. Водоканал ведет работу по замену сетей со сверхнормативными сроками эксплуатации», - отметил начальник цеха водоснабжения и водоотведения Воложинского района КУП «Молодечноводоканал» Евгений Найден

Всего местный водоканал обслуживает 28 станций обезжелезивания. 17 из них – построены в рамках госпрограммы «Чистая вода».
