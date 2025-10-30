|О компании
|31.10.2025
Экономика РБ
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КГК ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА СЕЛЬСКОГО МАГАЗИНА В ПУХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ
11:31 31.10.2025
После вмешательства КГК возобновлена работа сельского магазина в Пуховичском районе, сообщаетTelegram-канал Комитета госконтроля.
Торговый объект открылся в агрогородке Щацк Пуховичского района.
До апреля 2025 года здесь работал магазин потребкооперации. После его закрытия местные жители обратились в КГК Минской области с просьбой вернуть торговую точку. Вопрос решен положительно. Здание арендовала частная торговая организация и после ремонта открыла в нем новый магазин.
Также по результатам мониторинга качества и доступности торгового обслуживания в сельской местности КГК Минской области инициировал возобновление работы торговых объектов в ряде населенных пунктов Узденского и Дзержинского районов.
