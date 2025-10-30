ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КГК ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА СЕЛЬСКОГО МАГАЗИНА В ПУХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ


11:31 31.10.2025

После вмешательства КГК возобновлена работа сельского магазина в Пуховичском районе, сообщаетTelegram-канал Комитета госконтроля.

Торговый объект открылся в агрогородке Щацк Пуховичского района.

До апреля 2025 года здесь работал магазин потребкооперации. После его закрытия местные жители обратились в КГК Минской области с просьбой вернуть торговую точку. Вопрос решен положительно. Здание арендовала частная торговая организация и после ремонта открыла в нем новый магазин.

Также по результатам мониторинга качества и доступности торгового обслуживания в сельской местности КГК Минской области инициировал возобновление работы торговых объектов в ряде населенных пунктов Узденского и Дзержинского районов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2025
валюта курс
EUR 3.4584
USD 2.9772
RUB 3.7026
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9772 +0.0259
RUB 3.7026 -0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4580
USD 2.9660 2.9750
RUB 3.6700 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1650
EUR/RUB 93.9000 94.1000
USD/RUB 80.7000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
