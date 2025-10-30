ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ ИЗМЕНЯТСЯ ГРАНИЦЫ НЕКОТОРЫХ ДЕРЕВЕНЬ


11:27 31.10.2025

Дзержинским районным Советом депутатов 17 октября было принято решение № 97, которым предусмотрено изменение границ некоторых сельских населенных пунктов Дзержинского района Минской области.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом корректируются границы деревень Малая Шатановщина Станьковского сельсовета и Цветково Дзержинского сельсовета. Их площади увеличены на 1,0800 га и 0,2200 га соответственно.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».

Решение вступает в силу с 31 октября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2025
валюта курс
EUR 3.4584
USD 2.9772
RUB 3.7026
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9772 +0.0259
RUB 3.7026 -0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4520 3.4600
USD 2.9680 2.9720
RUB 3.6900 3.6930
подробнее

Конвертация в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1650
EUR/RUB 93.5000 93.9000
USD/RUB 80.5000 80.5997
подробнее
