В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ ИЗМЕНЯТСЯ ГРАНИЦЫ НЕКОТОРЫХ ДЕРЕВЕНЬ

11:27 31.10.2025 Дзержинским районным Советом депутатов 17 октября было принято решение № 97, которым предусмотрено изменение границ некоторых сельских населенных пунктов Дзержинского района Минской области. Как сообщает Национальный правовой портал, документом корректируются границы деревень Малая Шатановщина Станьковского сельсовета и Цветково Дзержинского сельсовета. Их площади увеличены на 1,0800 га и 0,2200 га соответственно. Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь». Решение вступает в силу с 31 октября 2025 г.