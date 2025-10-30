Правительство Смоленской области поддержит развитие биржевой торговли с Беларусью.

«Очень эффективный и полезный инструмент». Такими словами охарактеризовал Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) губернатор Смоленской области Российской Федерации Василий Анохин во время посещения центрального офиса биржевой площадки в Минске, сообщает пресс-служба БУТБ.

По мнению руководителя региона, участие в биржевых торгах открывает широкие возможности для смоленских предприятий в части экспорта и закупок, поэтому данное направление сотрудничества с Беларусью необходимо активизировать.

«Прежде всего, биржа позволяет заключать импортные и экспортные сделки с широким кругом белорусских предприятий, тем самым способствуя росту товарооборота нашего региона с Беларусью. Второй важный момент — присутствие на торгах резидентов Китая и стран Ближнего Востока, которые также могут стать деловыми партнерами для смоленских компаний. Кроме того, биржа обеспечивает безопасный механизм расчетов, проверку контрагентов, контроль исполнения сделок и ряд других действительно полезных инструментов для ведения внешнеторговой деятельности. В связи с этим считаю необходимым повысить осведомленность смоленского бизнеса о возможностях белорусской площадки и таким образом проложить для них путь на биржу. В этом отношении Правительством региона будет оказано максимальное содействие. Данный вопрос я возьму на личный контроль», — подчеркнул губернатор Смоленской области.

В рамках визита Василия Анохина на БУТБ также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между биржей и Центром поддержки экспорта Смоленской области. Стороны планируют наладить совместную системную работу с деловыми кругами региона с целью более эффективного информирования экспортеров и импортеров об инструментарии БУТБ и практических аспектах его применения.

«На сегодняшний день на бирже аккредитованы 628 субъектов хозяйствования Смоленской области. Если не считать Москву и Московскую область, то это самый высокий показатель среди всех регионов России, представленных на нашей платформе. При этом число смоленских участников торгов стабильно растет — только за 10 месяцев этого года к нам пришли 57 новых компаний. Уверен, что консолидация усилий с центром поддержки экспорта поспособствует вовлечению предпринимателей региона в биржевую торговлю и создаст благоприятные условия для увеличения объемов сделок», — отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, рассказывая о задачах, которые предстоит решить бирже и ее новому партнеру.

По данным БУТБ, Смоленская область занимает второе место после Москвы и Московской области по товарообороту на белорусской биржевой платформе. За неполные 10 месяцев 2025 г. сумма сделок смоленских компаний достигла 161 млн USD, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 г. Драйвером роста стала продукция сельского хозяйства, на которую пришлось 85% всего объема взаимной торговли Беларуси и Смоленской области.