31.10.2025   
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ ПОЧТИ 10,3 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:29 31.10.2025

В Беларуси на 31 октября намолочено 10,275 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой, что на 390 тысяч тонн больше, чем на эту же дату прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,541 млн.тонн, Гродненская – 1,994 млн.тонн, Брестская – 2.069 млн.тонн, Могилевская – 1,333 млн.тонн, Гомельская – 1,282 млн.тонн, Витебская – 1,056 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 94% площадей, что составляет 2 172 тысячи гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 42,7 ц/га, что выше прошлогодней на 4,9 ц/га

Заготовлено льнотресты 195 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,9 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 96% площадей, что составляет 975 тысяч гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 895 тыс. тонн – 99% плана. Силоса - 18 млн. 861 тыс.тонн - 91% плана. Травяных кормов - 9 млн. 400 тыс.тонн кормовых единиц - 93% плана

Сахарная свекла убрана с 81% площадей или 87 тыс.га. Накопано 4 миллиона 512 тысяч тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 39,1 ц/га. На свеклоприемные пункты вывезено 77 % от накопанной свеклы.

Крупнотоварными сельхозорганизациями страны накопано 672 тысячи тонн картофеля.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 178 тысячи тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 91%.

Поднято зяби на площади 565 тысяч гектаров, что составляет 39% от плана в 1 432 тысячи гектаров.
