|31.10.2025
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: РУКОВОДИТЕЛИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ ОЖИДАЮТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
09:45 31.10.2025
Руководители промпредприятий ожидают дальнейшего роста объемов производства. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного в октябре НИЭИ Минэкономики, сообщили в пресс-службе экономического ведомства.
Согласно исследованию, 70% директоров сообщают о повышении либо сохранении объемов выпуска, ¾ респондентов отметили позитивную либо стабильную динамику спроса.
Доля ответов о сокращении запасов готовой продукции в октябре выросла и составила 35%.
Сохранились на прежнем уровне коэффициент загрузки производственных мощностей (69%) и средний период обеспеченности заказами (3,1 месяца).
Прогнозная оценка инвестиционной активности положительна. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 19% руководителей, 69 % – сохранение текущего уровня. Среди ключевых направлений использования капитала традиционно лидируют обновление (80%) и расширение (36%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 15% предприятий.
В краткосрочной перспективе большинство руководителей ожидают некоторого увеличения спроса и объемов производства, а также планируют сохранение текущего уровня занятости.
