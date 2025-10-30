ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: РУКОВОДИТЕЛИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ ОЖИДАЮТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА


09:45 31.10.2025

Руководители промпредприятий ожидают дальнейшего роста объемов производства. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного в октябре НИЭИ Минэкономики, сообщили в пресс-службе экономического ведомства.

Согласно исследованию, 70% директоров сообщают о повышении либо сохранении объемов выпуска, ¾ респондентов отметили позитивную либо стабильную динамику спроса.

Доля ответов о сокращении запасов готовой продукции в октябре выросла и составила 35%.

Сохранились на прежнем уровне коэффициент загрузки производственных мощностей (69%) и средний период обеспеченности заказами (3,1 месяца).

Прогнозная оценка инвестиционной активности положительна. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 19% руководителей, 69 % – сохранение текущего уровня. Среди ключевых направлений использования капитала традиционно лидируют обновление (80%) и расширение (36%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 15% предприятий.

В краткосрочной перспективе большинство руководителей ожидают некоторого увеличения спроса и объемов производства, а также планируют сохранение текущего уровня занятости.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2025
валюта курс
EUR 3.4584
USD 2.9772
RUB 3.7026
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9772 +0.0259
RUB 3.7026 -0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4600
USD 2.9650 2.9700
RUB 3.6900 3.6980
подробнее

Конвертация в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1700
EUR/RUB 93.3000 94.0000
USD/RUB 80.5000 80.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте