Экономика РБ

НОВЫЕ КОНТРАКТЫ: БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИТ В ПЕТЕРБУРГ ТОВАРЫ НА 2,9 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ

15:32 30.10.2025 По итогам рабочего визита пример-министра Беларуси Александра Турчина в Санкт-Петербург подписаны документы, предусматривающие поставку белорусской продукции в Питер на 2,9 млрд российских рублей. Об сообщает Telegram-канал Правительства. Достигнутые договоренности знаменуют новый этап развития многоплановых отношений между Беларусью и Санкт-Петербургом, характеризующийся реализацией масштабных совместных проектов и углублением промышленной кооперации. В знак дружественных отношений в ходе визита Главный мост Петербурга - Дворцовый - окрасился в цвета флага Республики Беларусь, что символизирует особый характер партнерства двух стран