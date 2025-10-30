ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ ПРЕДОСТАВЛЕНО БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОЕГО ДЕЛА


14:38 30.10.2025

Постановлением Правительства от 28 октября 2025 года № 581 внесены изменения в Государственную программу «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы. В соответствии с документом, до конца текущего года объем финансового обеспечения программы увеличен на 2 миллиарда рублей и достигнет 11,6 миллиарда рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, источниками дополнительного финансирования станут ресурсы банков, выделяемые в рамках кредитных продуктов для поддержки МСП.

Также одним из ключевых шагов стало десятикратное увеличение объема финансирования, направляемого Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на государственную поддержку субъектов МСП.

Принятое решение позволит значительно расширить доступ бизнеса к финансовым ресурсам, необходимым для инвестирования в экспортоориентированные и импортозамещающие проекты, выхода на новые рынки, а также повысить конкурентоспособность национального бизнеса и обеспечить устойчивое развитие предпринимательского сектора.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2025
валюта курс
EUR 3.4361
USD 2.9513
RUB 3.7133
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9772 +0.0259
RUB 3.7026 -0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4620 3.4600
USD 2.9700 2.9740
RUB 3.6950 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1660
EUR/RUB 93.7100 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.4800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте