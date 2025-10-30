Постановлением Правительства от 28 октября 2025 года № 581 внесены изменения в Государственную программу «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы. В соответствии с документом, до конца текущего года объем финансового обеспечения программы увеличен на 2 миллиарда рублей и достигнет 11,6 миллиарда рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, источниками дополнительного финансирования станут ресурсы банков, выделяемые в рамках кредитных продуктов для поддержки МСП.

Также одним из ключевых шагов стало десятикратное увеличение объема финансирования, направляемого Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на государственную поддержку субъектов МСП.

Принятое решение позволит значительно расширить доступ бизнеса к финансовым ресурсам, необходимым для инвестирования в экспортоориентированные и импортозамещающие проекты, выхода на новые рынки, а также повысить конкурентоспособность национального бизнеса и обеспечить устойчивое развитие предпринимательского сектора.