Экономика РБ


НА БЕЛАЗЕ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПРЕССОР


13:16 30.10.2025

Получение больших объемов сжатого воздуха, его бесперебойная подача для питания приводов пневмоинструмента, автоматических линий и станков на производстве карьерной техники – ключевые задачи новейшей компрессорной установки, введенной в эксплуатацию в ходе реализации на БЕЛАЗе масштабного инвестпроекта модернизации производственных площадей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, стационарный шеститонный агрегат внедрен в энергетическую систему предприятия вместо выработавшего свой ресурс предшественника – поршневого компрессора.

Среди основных преимуществ новой винтовой компрессорной установки БЕЛАЗа отметим высокую производительность – обеспечение стабильной выработки более 50 кубометров сжатого воздуха в минуту и автоматизации технологических процессов, что напрямую способствует эффективности производства карьерной техники. Промышленный компрессор, использующий винтовую технологию сжатия воздуха, характеризуется мощностью 280 кВт и максимальным рабочим давлением 8 бар.

По сравнению с поршневыми аналогами винтовые компрессоры потребляют до 30% меньше электроэнергии, что позволяет снижать производственные затраты. При этом объем подаваемого в цеха сжатого воздуха может регулироваться в зависимости от его потребности в дневные или ночные смены, выходные и праздничные дни.

Новый компрессорный агрегат рассчитан на непрерывную работу в режиме 24/7 под различными нагрузками и долгий ресурс службы, до 100 000 часов до капремонта, что минимизирует простои на техническое обслуживание установки
