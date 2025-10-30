ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


СОВРЕМЕННЫЕ ВЕЛОПАРКОВКИ УСТАНОВИЛИ ВОЗЛЕ ОБЩЕЖИТИЙ МТЗ


13:06 30.10.2025

Возле общежитий Минского тракторного завода появились современные велопарковки. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель начальника жилищно-коммунального отдела по воспитательной работе Михаил Ежель.

«МТЗ комплексно подходит к созданию комфортной среды для сотрудников и их семей. Современные велопарковки появились возле общежитий №№ 9, 10 и 11. Мы делаем ставку на качество и унификацию. Все новые парковки однотипные, выполнены из долговечного материала, каждая из них рассчитана на девять велосипедов. Около семейных общежитий, где проблема краткосрочного хранения ощущается особенно остро, установили сразу несколько металлических конструкций. Кроме того, в общежитиях №№ 1, 3, 5 и 6 оборудованы помещения для хранения двухколесного транспорта. Это связано с тем, что на улице возле этих общежитий отсутствуют места для парковок», — рассказал Михаил Ежель.

По его словам, также была обустроена новая детская площадка и размещены спортивные снаряды для силовых видов спорта возле общежития № 6. В перспективе планируется обновление спортивных площадок возле общежитий №№ 11 и 9. Напомним, что на балансе ОАО «МТЗ» находится восемь общежитий, где проживает более 3,6 тыс. человек. Шесть корпусов — семейного типа, остальные предназначены для несемейных работников.
