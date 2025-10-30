Белорецкий металлургический комбинат (БМК) — крупнейшее металлургическое предприятие Республики Башкортостан и один из ведущих производителей метизов в России — планирует начать реализацию своей продукции через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). Об этом заявила генеральный директор БМК Виолетта Нашатырова в ходе деловой встречи с представителями предприятий промышленного сектора Республики Беларусь, которая состоялась в центральном офисе БУТБ в Минске, сообщает пресс-служба биржи.

По словам главы БМК, с целью наращивания объемов продаж в Беларуси предприятие готово переформатировать свою сбытовую политику и задействовать альтернативные инструменты торговли, такие как площадка БУТБ.

«Я придерживаюсь мнения, что продавать товар должен его непосредственный производитель, поскольку лучше него никто знает специфических особенностей товара и его ключевых преимуществ для потребителя. Белорусский рынок очень интересен для БМК, и мы хотели бы укрепить здесь свои позиции по таким направлениям, как стальные канаты, проволока, катанка, прутки, лента. Поэтому мы с радостью воспользуемся возможностью выйти на биржевые торги с нашей продукцией, чтобы получить доступ к ее основным покупателям в Беларуси», — отметила Виолетта Нашатырова.

Процедура аккредитации БМК в качестве участника биржевых торгов уже стартовала, и в ближайшее время предприятие намерено разместить в торговой системе БУТБ свои первые заявки на продажу. Это подтвердил директор управления продаж БМК Евгений Устинов, рассказывая о перспективах применения биржевого канала сбыта при работе с белорусскими потребителями.

«Мы уже начали оформление необходимых документов для аккредитации на бирже и в скором времени рассчитываем приступить к участию в торгах. Для нас это совершенно новое направление, но мы возлагаем на него большие надежды», — подчеркнул Евгений Устинов.

Со своей стороны председатель правления БУТБ Александр Осмоловский поприветствовал решение БМК о выходе на белорусскую биржевую платформу и выразил уверенность в том, что применение биржевого механизма позволит предприятию повысить эффективность сбытовой деятельности.

«Сегодня у нас аккредитованы более 4800 российских компаний. Для многих из них биржа стала альтернативой традиционной товаропроводящей сети, обеспечивая простой и удобный способ реализации продукции в Беларуси. В свете этого не сомневаюсь, что и для БМК биржевые торги послужат действенным инструментом увеличения продаж, что в свою очередь положительно отразится на показателях товарооборота между Беларусью и Башкортостаном», — считает Александр Осмоловский.

Согласно данным БУТБ, по итогам 9 месяцев 2025 г. сумма биржевых сделок по реализации продукции черной металлургии на внутреннем рынке выросла на 19%, до 1,6 млрд BYN. Наибольшим спросом у белорусских участников торгов пользовалась стальная арматура, листовой прокат, трубные изделия и металлоконструкции.