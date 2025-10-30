ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТС ОБУЧИТ ЦИФРОВЫМ НАВЫКАМ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СРАЗУ В ТРЕХ РАЙОНАХ ГОМЕЛЯ


13:03 30.10.2025

Компания МТС расширяет географию социального проекта #НаучиСвоихБлизких и запускает бесплатное очное обучение цифровым навыкам людей старшего возраста сразу в трех территориальных центрах социального обслуживания населения Гомеля — в Железнодорожном, Новобелицком и Центральном районах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, группы сформированы по 10 человек, чтобы обеспечить комфортный темп обучения. На занятиях слушатели освоят работу со смартфоном, соцсетями, научатся безопасно совершать онлайн-покупки, отправлять посылки, оформлять заявки в 115.бел, пользоваться геосервисами и применять нейросети для решения повседневных задач — всего 10 занятий.

Формат обучения адаптирован для легкого восприятия: лекции сочетаются с практикой и поддержкой наставников. Особое внимание уделяется созданию дружелюбной атмосферы, где каждый участник чувствует себя уверенно.

«Проект #НаучиСвоихБлизких помогает людям старшего возраста почувствовать себя частью цифрового общества. Мы видим, как обучение меняет жизни — дарит уверенность, открывает новые возможности и укрепляет связь с близкими», — отмечает Мария Канасевич, глава PR-группы МТС.

Очный формат дополняют регулярные онлайн-занятия, которые МТС проводит для жителей по всей стране. Присоединиться к обучению можно бесплатно — регистрация доступна на сайте проекта.

О проекте:

#НаучиСвоихБлизких — социальная инициатива МТС, направленная на повышение цифровой грамотности старшего поколения. Программа включает базовый и продвинутый уровни в зависимости от первоначальных знаний, и помогает людям уверенно пользоваться современными технологиями. Только в этом году обучение прошли около 300 человек, а всего за время реализации проекта выдано более 800 сертификатов об успешном прохождении курса.
