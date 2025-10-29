|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛОРУСОВ В СЕНТЯБРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 5,2 ТЫС.
11:07 30.10.2025
В экономике Республики Беларусь в сентябре 2025 г. было занято 4151,0 тыс. человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, количество занятых за прошлый месяц уменьшилось на 5,2 тыс. человек.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2025
Курсы в банках
на 30.10.2025
Конвертация в банках
на 30.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте