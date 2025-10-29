В Беларуси c 1 ноября повысятся размеры государственной адресной социальной помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Такая помощь включает четыре соцвыплаты.

Ежемесячное социальное пособие для семей. Предоставляется при условии, если среднедушевой доход по объективным причинам ниже критерия нуждаемости — 491,09 руб. (с 1 ноября). Многодетным семьям такое пособие назначается, когда среднедушевой доход не более 1,15 величины критерия нуждаемости — 564,75 руб. (с 1 ноября).

Единовременное социальное пособие. Выплачивается, когда человек оказался в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднедушевой доход не более 1,5 величины критерия нуждаемости — 736,64 руб. (с 1 ноября).

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены.

Предоставляется независимо от величины дохода семьи детям-инвалидам, имеющим IV степень утраты здоровья, и инвалидам I группы.

на основании индивидуальной программы реабилитации или заключении врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в предметах гигиены при наличии документов, подтверждающих расходы на их приобретение.

Обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. Предусмотрено для семей, где доход ниже критерия нуждаемости (491,09 руб. с 1 ноября), а также при рождении двойни и более детей одновременно — независимо от уровня дохода.