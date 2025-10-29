|О компании
|30.10.2025
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ЗАСЛУШАЛ ДОКЛАДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА НАН
09:44 30.10.2025
Александр Лукашенко 29 октября заслушал доклады председателя Правления Национального банка Романа Головченко и председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Караника. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Центральной темой доклада главы Нацбанка стала доработка программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Этим занимается рабочая группа под руководством Романа Головченко, до 1 ноября доработанный документ должен быть представлен президенту. Главе государства доложено об основном содержании программы, ключевых отраслях и сферах, на которых сделан акцент. В окончательном виде документ планируется вынести на утверждение Всебелорусского народного собрания, заседание которого пройдет 18 и 19 декабря этого года.
Еще одной темой доклада Романа Головченко стала работа по практической реализации поручений, данных на прошедшем в середине сентября совещании президента с аппаратом Национального банка и руководством банков. В частности, реализация задачи по большей вовлеченности банковской системы в экономическое развитие страны. Это и ресурсная база, и вопросы инфляции.
Глава Нацбанка также доложил о выработанных решениях по проблемным вопросам, входящим в компетенцию Нацбанка. В частности, по имеющим общественный резонанс темам и поступающим обращениям белорусов.
Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник доложил о ходе подготовки встречи президента с научной общественностью. Было подчеркнуто, что научная сфера в том числе должна внести свой значимый вклад в реализацию задач по развитию страны в предстоящей пятилетке. Акцент - на практико-ориентированные разработки, усиление связи науки и производства, импортозамещение и наращивание экспортного потенциала, освоение востребованных в реальном секторе инновационных направлений.
Руководитель НАН также проинформировал президента о конкретных проектах и наработках, по тематике которых ранее давались поручения Главы государства.
