Экономика РБ


НА БУТБ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕЛАТИНА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


09:35 30.10.2025

На первых торгах на Белорусской универсальной товарной бирже по реализации специализированного (говяжьего) желатина для фармацевтических предприятий заключена сделка объемом 40 т на сумму 980 тыс. BYN. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.

В торгах участвовали 4 поставщика, что позволило в ходе конкуренции снизить стоимость закупки на 3%.

Прошедшие торги - часть комплекса мероприятий по упрощению доступа белорусских производителей к сырью и сокращению времени и финансов на его закупку.

В данном случае у покупателя были специфические требования к продукции и условиям оплаты и поставки, что накладывало определенные ограничения на потенциальных продавцов.

Несмотря на это за счет применения биржевого механизма удалось не только сформировать пул поставщиков товара, но и обеспечить достаточный уровень конкуренции для снижения цены.

За 9 месяцев 2025 г. общая сумма сделок с пищевым сырьем составила 77,5 млн BYN - в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2024 г.
