|30.10.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 НОЯБРЯ УВЕЛИЧАТСЯ «ВОЗРАСТНЫЕ» ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ
09:27 30.10.2025
В Беларуси с 1 ноября увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям. Об этом сообщает Теlеram-канал Минтруда и соцзащиты.
«Возрастные» доплаты к пенсиям получают более 556 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.
Размер этих выплат увеличится на 0,7 % и составит для лиц в возрасте:
75 -79 лет – 92,08 руб., а при наличии инвалидности 1 группы - 214,85 руб.
80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 184,16 руб., а при наличии инвалидности I группы – 245,54 руб.
Расходы на «возрастные доплаты» в 2025 году составят по оценке 870 млн. рублей.
