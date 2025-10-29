ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 НОЯБРЯ УВЕЛИЧАТСЯ «ВОЗРАСТНЫЕ» ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ


09:27 30.10.2025

В Беларуси с 1 ноября увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям. Об этом сообщает Теlеram-канал Минтруда и соцзащиты.

«Возрастные» доплаты к пенсиям получают более 556 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.

Размер этих выплат увеличится на 0,7 % и составит для лиц в возрасте:

75 -79 лет – 92,08 руб., а при наличии инвалидности 1 группы - 214,85 руб.

80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 184,16 руб., а при наличии инвалидности I группы – 245,54 руб.

Расходы на «возрастные доплаты» в 2025 году составят по оценке 870 млн. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2025
валюта курс
EUR 3.4361
USD 2.9513
RUB 3.7133
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4301 -0.0174
USD 2.9513 -0.0035
RUB 3.7133 +0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4500
USD 2.9520 2.9600
RUB 3.6950 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1670
EUR/RUB 92.7000 93.6000
USD/RUB 79.5000 80.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
