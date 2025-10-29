В Беларуси с 1 ноября увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям. Об этом сообщает Теlеram-канал Минтруда и соцзащиты.

«Возрастные» доплаты к пенсиям получают более 556 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.

Размер этих выплат увеличится на 0,7 % и составит для лиц в возрасте:

75 -79 лет – 92,08 руб., а при наличии инвалидности 1 группы - 214,85 руб.

80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 184,16 руб., а при наличии инвалидности I группы – 245,54 руб.

Расходы на «возрастные доплаты» в 2025 году составят по оценке 870 млн. рублей.