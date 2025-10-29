ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ДО 9,8 ТЫС. РУБЛЕЙ. В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТУТ СУБСИДИИ ОТ ГОСУДАРСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ СВОЕГО ДЕЛА


15:57 29.10.2025

В Беларуси с 1 ноября вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. Об этом сообщает Теlеram-канал Минтруда и соцзащиты.

Субсидии составят:

11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ) - в городе: до 31 января 2026 г. - 5401,99 руб.

5 БПМ — в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах: до 31 января 2026 г. - 7366,35 руб.

20 БПМ — при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок: до 31 января 2026 г. - 9821,8 руб.

Условия предоставления:

быть зарегистрированным как безработный в Службе занятости.

быть старше 18 лет.

написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план (специалисты могут помочь).
