|29.10.2025
|
|
Экономика РБ
ДО 9,8 ТЫС. РУБЛЕЙ. В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТУТ СУБСИДИИ ОТ ГОСУДАРСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ СВОЕГО ДЕЛА
15:57 29.10.2025
В Беларуси с 1 ноября вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. Об этом сообщает Теlеram-канал Минтруда и соцзащиты.
Субсидии составят:
11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ) - в городе: до 31 января 2026 г. - 5401,99 руб.
5 БПМ — в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах: до 31 января 2026 г. - 7366,35 руб.
20 БПМ — при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок: до 31 января 2026 г. - 9821,8 руб.
Условия предоставления:
быть зарегистрированным как безработный в Службе занятости.
быть старше 18 лет.
написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план (специалисты могут помочь).
|
|
