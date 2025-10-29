В Беларуси c 1 ноября 2025 года увеличиваются размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ – на 0,7 %. Об этом сообщает Теlеram-канал Минтруда и соцзащиты.

Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное) составит: при рождении первого ребенка – 10 БПМ или 4 910,90 руб; при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ или 6 875,26 руб.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное), – 100% БПМ или 491,09 руб.

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) – 50% БПМ или 245,55 руб.

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное):

на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ или 245,55 руб.

на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ или 343,76 руб.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ или 491,09 руб.

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ или 589,31 руб.

Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) – 70% БПМ или 343,76 руб.

Пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено 159,4 тыс. детей.