ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ C 1 НОЯБРЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ РАЗМЕРЫ ГОСПОСОБИЙ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ


15:43 29.10.2025

В Беларуси c 1 ноября 2025 года увеличиваются размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ – на 0,7 %. Об этом сообщает Теlеram-канал Минтруда и соцзащиты.

Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное) составит: при рождении первого ребенка – 10 БПМ или 4 910,90 руб; при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ или 6 875,26 руб.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное), – 100% БПМ или 491,09 руб.

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) – 50% БПМ или 245,55 руб.

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное):

на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ или 245,55 руб.

на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ или 343,76 руб.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ или 491,09 руб.

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ или 589,31 руб.

Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) – 70% БПМ или 343,76 руб.

Пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено 159,4 тыс. детей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2025
валюта курс
EUR 3.4361
USD 2.9513
RUB 3.7133
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4301 -0.0174
USD 2.9513 -0.0035
RUB 3.7133 +0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4400
USD 2.9400 2.9500
RUB 3.6850 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1720
EUR/RUB 92.8000 93.7000
USD/RUB 79.5000 80.3988
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте