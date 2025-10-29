ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МТС ПРОШЛА СЕССИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ЮНИСЕФ


14:20 29.10.2025

В центральном офисе МТС состоялась обучающая сессия UNICADEMY Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, мероприятие собрало специалистов по корпоративной социальной ответственности, устойчивому развитию и других представителей бизнеса, чтобы обсудить права ребенка в цифровой среде.

Сессия стала частью более широкой образовательной программы ЮНИСЕФ, направленной на формирование ответственного делового сообщества, которое учитывает интересы детей в различных аспектах своей деятельности – от цифровой безопасности и экологической устойчивости до инклюзии и поддержки семей.

В рамках мероприятия старший координатор по защите детства ЮНИСЕФ в Беларуси Дмитрий Шилин рассказал о влиянии цифровой среды на права детей и роли бизнеса в обеспечении их защиты. Практический модуль провела Мария Канасевич, глава PR-группы МТС, представив кейсы и подходы компании с фокусом на защиту детей в онлайн-среде, развитие цифровой грамотности и формирование устойчивой корпоративной культуры.

«Крупный бизнес должен не просто реагировать на вызовы, но и формировать среду, в которой дети чувствуют себя защищенными. Это не только вопрос репутации, но и вопрос ответственности перед будущими поколениями», — отметила Мария Канасевич.

В ходе выступления спикер рассказала о ключевых социальных инициативах МТС, направленных на поддержку детей. Среди них совместные проекты с ЮНИСЕФ — #ИнтернетБезБуллинга по профилактике подростковой агрессии в цифровом пространстве и #ШколаЦифровойГрамотности для воспитанников интернатных учреждений. Также в числе ярких кейсов видеоинтенсив для подготовки к ЦТ, «Искусство технологий», «Семейный забег», «Space Hackathon с МТС», конференция «МТС Power Day. Подключаем силу ИИ» и другие инициативы.

«Мы выбираем проекты, которые связаны с нашей стратегией, решают конкретные проблемы общества и создаются в партнерстве с профессионалами. Это позволяет нам не просто запускать инициативы, а делать их масштабными, долгосрочными и по-настоящему значимыми», — подчеркнула она.

Справка:

МТС и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси сотрудничают в сфере цифровой грамотности и безопасности детей в киберпространстве с 2019 года. За это время для детей и молодежи, родителей и педагогов прошли десятки мероприятий, многие из которых реализованы при активном содействии Министерства образования Республики Беларусь.

Также МТС и ЮНИСЕФ совместно продвигают различные инструменты помощи для детей и подростков, попавших в сложные ситуации: горячую линию и онлайн-консультации специалистов. Поддержать проект можно через сайт, приложение «Мой МТС» или USSD-запрос МТС *222*22#. Сумма перевода — 2 рубля. Собранные средства ЮНИСЕФ направляет на обучение специалистов, работающих с пострадавшими от буллинга.
