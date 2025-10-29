Постановлением Министерства труда и социальной защиты на период с 1 ноября 2025 г. по 31 января 2026 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 491,09 руб, это на 0,7 % выше по сравнению с нормативом, действующим с 1 августа по 31 октября 2025 г.

Это четвертый перерасчет БПМ в 2025 году: с начала года данный норматив увеличился на 12,2%, при этом уровень инфляции за 9 месяцев 2025 г. составил 5,8%. Это означает, что покупательная способность людей, чьи доходы привязаны к БПМ, не просто сохранилась, а выросла.