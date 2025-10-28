Незаконно ввезенную на территорию ЕАЭС партию товаров иностранного производства общей стоимостью свыше 370 тыс. бел. рублей намеревался реализовать в Беларуси индивидуальный предприниматель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, его транспортное средство MERCEDES-BENZ, в котором перемещались товары из России, гомельские таможенники остановили при проведении спецмероприятий.

Для идентификации товаров провели дополнительные формы таможенного контроля - без каких-либо документов ввозилось свыше 7,5 тыс. единиц одежды и обуви, товаров народного потребления, среди которых телефоны известного зарубежного бренда и аксессуары к ним.

По факту незаконной транспортировки груза в отношении белорусского индивидуального предпринимателя Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь.

Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.