|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННУЮ В ЕАЭС ПАРТИЮ ТОВАРОВ НАМЕРЕВАЛСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ В БЕЛАРУСИ ИП
12:09 29.10.2025
Незаконно ввезенную на территорию ЕАЭС партию товаров иностранного производства общей стоимостью свыше 370 тыс. бел. рублей намеревался реализовать в Беларуси индивидуальный предприниматель.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, его транспортное средство MERCEDES-BENZ, в котором перемещались товары из России, гомельские таможенники остановили при проведении спецмероприятий.
Для идентификации товаров провели дополнительные формы таможенного контроля - без каких-либо документов ввозилось свыше 7,5 тыс. единиц одежды и обуви, товаров народного потребления, среди которых телефоны известного зарубежного бренда и аксессуары к ним.
По факту незаконной транспортировки груза в отношении белорусского индивидуального предпринимателя Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь.
Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2025
Курсы в банках
на 29.10.2025
Конвертация в банках
на 29.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте