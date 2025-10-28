29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом – дата, призванная напомнить о важности профилактики этого опасного заболевания. Инсульт остается одной из ведущих причин смерти и инвалидности, ежегодно поражая миллионы людей во всем мире. По оценкам специалистов, только в Беларуси около 40 тысяч человек ежегодно переносят инсульт, и для многих он становится причиной тяжелых последствий и длительной утраты трудоспособности.

При этом до 80-90 % инсультов можно предотвратить, если своевременно воздействовать на управляемые факторы риска – артериальную гипертонию, диабет, высокий уровень холестерина, низкую физическую активность и курение. Курение – один из наиболее значимых и при этом предотвратимых факторов. Токсичные вещества, образующиеся при горении табака, повреждают сосудистые стенки, снижают их эластичность, вызывают воспаление и ускоряют развитие атеросклероза: курильщики подвержены инсульту в 2-4 раза чаще, чем некурящие, а сочетание курения с гипертонией или другими нарушениями обмена веществ еще больше усиливает опасность.

Медицинские организации ежегодно подчеркивают: отказ от курения – одно из самых эффективных решений для снижения риска инсульта. Однако значительная часть заядлых курильщиков сталкивается с трудностями при попытках резко бросить: зависимость, устоявшаяся привычка и психологические барьеры часто мешают сделать этот шаг.

В таких случаях, когда речь идет о пациентах с тяжелой степенью зависимости, представляется разумным рассмотреть подход постепенного снижения вреда, суть которого - в уменьшении вредного воздействия на организм для хронических курильщиков, не мотивированных на немедленный отказ. Снижение (или модификация) вреда может означать в этом случае переход от сигарет на бездымные альтернативные продукты, например, электронные системы нагревания табака (ЭСНТ), в которых отсутствует процесс горения табака и, следовательно, не образуется дым – основной источник токсичных веществ. Исследования последних лет показывают, что уровни выделяемых вредных веществ, образующихся при использовании таких бездымных продуктов, на 90-95% ниже по сравнению с сигаретным дымом. Многие медицинские специалисты считают, что такой переход может стать промежуточным шагом на пути к полному отказу от табака и никотина в любом виде. Эксперты напоминают о том, что лучшее, что можно сделать для снижения рисков для здоровья, – полностью отказаться от курения. Но если для части курильщиков это пока невозможно по тем или иным причинам, важно уменьшать наносимый организму вред. Каждый шаг в сторону более здорового выбора – это вклад в собственное будущее, шанс сохранить качество жизни.

Профилактика инсульта требует системного подхода. Помимо отказа от курения либо снижения вреда, необходимо контролировать артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, поддерживать здоровое питание и достаточную физическую активность. Регулярное измерение давления, умеренные нагрузки, ограничение потребления соли и насыщенных жиров, отказ от злоупотребления алкоголем и поддержание нормального веса – простые, но жизненно важные меры. Немаловажно также знать первые признаки инсульта и уметь быстро на них реагировать: внезапное онемение лица или руки, нарушение речи, резкое головокружение или потеря координации требуют немедленного вызова скорой помощи – в таких случаях счет идет на минуты.

29 октября – не просто дата в календаре, а напоминание каждому о личной ответственности. Массовые мероприятия, проводимые в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом, помогают донести эти знания до широкой аудитории: в этот день во многих медицинских учреждениях проходят акции по измерению артериального давления, консультации врачей-неврологов и кардиологов, распространяются информационные материалы. Подобные инициативы повышают осведомленность населения и помогают людям вовремя задуматься о своем здоровье.