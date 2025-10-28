Работники Минского тракторного завода и предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА» присоединились к республиканскому субботнику, по итогам которого собрали около 100 тыс. рублей. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по идеологической работе и социальному развитию Андрей Вульвач.

«Несмотря на погоду, все активно включились в уборку. Заводчане наводили порядок на своих рабочих местах, благоустраивали территории предприятий, убирали листву в скверах и парках», — рассказал Андрей Вульвач. По его словам, в осеннем субботнике участие приняли около 11 тыс. работников МТЗ и почти 17 тыс. сотрудников предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА». Напомним, что 50 % средств, вырученных на субботнике, пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание экспозиции. Остальные 50 % останутся в распоряжении Минского горисполкома и облисполкомов.