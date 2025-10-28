ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ СЫШЕ 10,2 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:18 29.10.2025

В Беларуси на 29 октября намолочено 10,205 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,522 млн.тонн, Гродненская – 1,981 млн.тонн, Брестская – 2.050 млн.тонн, Могилевская – 1,328 млн.тонн, Гомельская – 1,271 млн.тонн, Витебская – 1,053 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 93% площадей, что составляет 2 161 тысяча гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,9 ц/га

Заготовлено льнотресты 193 тысячи тонн, урожайностью выше прошлогодней на 13 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 94% площадей, что составляет 952 тысяч гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 875 тыс. тонн – 99% плана. Силоса - 18 млн. 560 тыс.тонн - 90% плана. Травяных кормов - 9 млн. 331 тыс.тонн кормовых единиц - 93% плана

Сахарная свекла убрана с 78% площадей или 83 тыс.га. Накопано 4 миллиона 309 тысяч тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 38,1 ц/га

Картофеля накопано 672 тысячи тонн.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 173 тысячи тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 85%.

Поднято зяби на площади 493 тысячи гектаров, что составляет 34% от плана в 1 432 тысячи гектаров. Зяблевая обработка почвы ведётся во всех регионах темпами, опережающими прошлогодние.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2025
валюта курс
EUR 3.4440
USD 2.9548
RUB 3.6973
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4475 -0
USD 2.9548 +0.0278
RUB 3.6973 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4400
USD 2.9400 2.9500
RUB 3.6850 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1720
EUR/RUB 92.8000 93.7000
USD/RUB 79.5000 80.3988
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте