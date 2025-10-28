В Беларуси на 29 октября намолочено 10,205 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,522 млн.тонн, Гродненская – 1,981 млн.тонн, Брестская – 2.050 млн.тонн, Могилевская – 1,328 млн.тонн, Гомельская – 1,271 млн.тонн, Витебская – 1,053 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 93% площадей, что составляет 2 161 тысяча гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,9 ц/га

Заготовлено льнотресты 193 тысячи тонн, урожайностью выше прошлогодней на 13 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 94% площадей, что составляет 952 тысяч гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 875 тыс. тонн – 99% плана. Силоса - 18 млн. 560 тыс.тонн - 90% плана. Травяных кормов - 9 млн. 331 тыс.тонн кормовых единиц - 93% плана

Сахарная свекла убрана с 78% площадей или 83 тыс.га. Накопано 4 миллиона 309 тысяч тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 38,1 ц/га

Картофеля накопано 672 тысячи тонн.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 173 тысячи тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 85%.

Поднято зяби на площади 493 тысячи гектаров, что составляет 34% от плана в 1 432 тысячи гектаров. Зяблевая обработка почвы ведётся во всех регионах темпами, опережающими прошлогодние.