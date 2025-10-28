ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПЕТКЕВИЧ: БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН ДВИГАЮТСЯ В ДОСТАТОЧНО ШИРОКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ


10:04 29.10.2025

Беларусь и Азербайджан двигаются в достаточно широких направлениях. Об этом заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич по итогам заседания Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку, сообщает Telegram-канал Правительства.

На заседании было уделено внимание развитию промышленной кооперации и созданию совместных производств на территории Азербайджана.

«У нас есть серьёзные результаты. У нас есть достаточно хорошее производство лифтов здесь, вновь открывшееся. У нас есть сборочное производство тракторов. У нас большие проекты по промышленной кооперации, сборки пожарно-спасательной техники и техники на базе шасси МАЗ. Сегодня мы определились, и я думаю, коллеги нас услышат. Они заинтересовались некоторыми новыми позициями, по типу передвижного фельдшерского пункта тоже на базе шасси. Или, допустим, по типу нашего «Макбая». То есть вот этих передвижных различных и торговых точек общепита. Заинтересовались нашей продукцией, и мы, собственно, уже вели сегодня конкретные переговоры, о производстве здесь (в Азербайджане – прим.) холодильников, бытовой техники, возможно пойдут телевизоры. Спецификой Азербайджана является то, что они идут по пути создания национальных производств, поэтому мы ведём речь о локализации и о создании совместных производств», - отметила Наталья Петкевич.

Большие надежды возлагаются на строительную сферу, где белорусские проектировщики уже начали работу над созданием агрогородка.

Серьезный импульс получило и развитие сотрудничества Беларуси и Азербайджана в сфере фармацевтики. Уже ведутся работы по запуску совместного производства ветеринарных препаратов, а также прорабатываются варианты партнерства в других фармотраслях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2025
валюта курс
EUR 3.4440
USD 2.9548
RUB 3.6973
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4475 -0
USD 2.9548 +0.0278
RUB 3.6973 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4400
USD 2.9400 2.9500
RUB 3.6850 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1720
EUR/RUB 92.8000 93.7000
USD/RUB 79.5000 80.3988
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте