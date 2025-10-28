Беларусь и Азербайджан двигаются в достаточно широких направлениях. Об этом заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич по итогам заседания Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку, сообщает Telegram-канал Правительства.

На заседании было уделено внимание развитию промышленной кооперации и созданию совместных производств на территории Азербайджана.

«У нас есть серьёзные результаты. У нас есть достаточно хорошее производство лифтов здесь, вновь открывшееся. У нас есть сборочное производство тракторов. У нас большие проекты по промышленной кооперации, сборки пожарно-спасательной техники и техники на базе шасси МАЗ. Сегодня мы определились, и я думаю, коллеги нас услышат. Они заинтересовались некоторыми новыми позициями, по типу передвижного фельдшерского пункта тоже на базе шасси. Или, допустим, по типу нашего «Макбая». То есть вот этих передвижных различных и торговых точек общепита. Заинтересовались нашей продукцией, и мы, собственно, уже вели сегодня конкретные переговоры, о производстве здесь (в Азербайджане – прим.) холодильников, бытовой техники, возможно пойдут телевизоры. Спецификой Азербайджана является то, что они идут по пути создания национальных производств, поэтому мы ведём речь о локализации и о создании совместных производств», - отметила Наталья Петкевич.

Большие надежды возлагаются на строительную сферу, где белорусские проектировщики уже начали работу над созданием агрогородка.

Серьезный импульс получило и развитие сотрудничества Беларуси и Азербайджана в сфере фармацевтики. Уже ведутся работы по запуску совместного производства ветеринарных препаратов, а также прорабатываются варианты партнерства в других фармотраслях.