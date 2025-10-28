Авиакомпания «Белавиа» возобновит полеты в Алматы. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Возобновление прямых рейсов Минск-Алматы запланировано во второй половине декабря текущего года. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к открытию полетной программы в Шри-Ланку, уточнил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

«Благодаря президенту, Правительству, Министерству транспорта и коммуникаций, Департаменту по авиации мы добились разрешения на возобновление регулярных полетов в Алматы. Старт намечен на 18 декабря. Планируем выполнять рейсы дважды в неделю», - отметил Игорь Чергинец.

Возвращение Алматы в полетную программу «Белавиа» – событие, долгожданное для многих пассажиров. До приостановки рейсов данное направление пользовалось высоким спросом.

Планируется, что полеты будут выполняться на Боинг-737-800.

Рейс Минск-Алматы – второе после Астаны направление авиакомпании в Казахстан.