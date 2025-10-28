В Беларуси почти 63 тыс. работников накапливают дополнительную пенсию с поддержкой государства по программе «три плюс три». Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Первые выплаты в рамках программы «3+3» ожидаются в ноябре – декабре этого года. Их получат 47 человек (13 мужчин, 34 женщины).

Это граждане, которые за 3 года до общеустановленного пенсионного возраста одни из первых вступили в программу добровольного страхования с поддержкой государства.

Программа начала работу с 1 октября 2022 г