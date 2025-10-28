ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПОЧТИ 63 ТЫС. РАБОТНИКОВ НАКАПЛИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ


08:58 29.10.2025

В Беларуси почти 63 тыс. работников накапливают дополнительную пенсию с поддержкой государства по программе «три плюс три». Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Первые выплаты в рамках программы «3+3» ожидаются в ноябре – декабре этого года. Их получат 47 человек (13 мужчин, 34 женщины).

Это граждане, которые за 3 года до общеустановленного пенсионного возраста одни из первых вступили в программу добровольного страхования с поддержкой государства.

Программа начала работу с 1 октября 2022 г
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2025
валюта курс
EUR 3.4440
USD 2.9548
RUB 3.6973
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4475 -0
USD 2.9548 +0.0278
RUB 3.6973 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4400
USD 2.9400 2.9500
RUB 3.6850 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1720
EUR/RUB 92.8000 93.7000
USD/RUB 79.5000 80.3988
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте