|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЧТИ 63 ТЫС. РАБОТНИКОВ НАКАПЛИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
08:58 29.10.2025
В Беларуси почти 63 тыс. работников накапливают дополнительную пенсию с поддержкой государства по программе «три плюс три». Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Первые выплаты в рамках программы «3+3» ожидаются в ноябре – декабре этого года. Их получат 47 человек (13 мужчин, 34 женщины).
Это граждане, которые за 3 года до общеустановленного пенсионного возраста одни из первых вступили в программу добровольного страхования с поддержкой государства.
Программа начала работу с 1 октября 2022 г
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2025
Курсы в банках
на 29.10.2025
Конвертация в банках
на 29.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте