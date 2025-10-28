ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


СТОЛИЦЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕСТА ПЛАТНЫХ АВТОПАРКОВОК И ИХ СТОИМОСТЬ


17:25 28.10.2025

В Минске определены места платных автопарковок и их стоимость. решение Минского городского исполнительного комитета от 9 октября 2025 г. № 4088 «Об автомобильных парковках, расположенных на территории города Минска» опубликовано на Национальном правовом портале.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом, в частности, установлены:

места размещения платных автомобильных парковок на территории города Минска в соответствии со строительными нормами;

размер платы за парковку исходя из заполняемости платной автомобильной парковки, места ее размещения, времени и продолжительности использования, а также типа размещаемых на ней транспортных средств.

Размер платы в случае невнесения платы за парковку или внесения не в полном объеме либо несвоевременной оплаты составит 1 базовую величину.

СПРАВКА PRAVO.BY

С 1 января 2025 г. базовая величина была установлена в размере 42 рубля (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2024 г. № 848 «Об установлении размера базовой величины»).

Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу

Госучреждение «Парковки столицы» определено оператором автопарковок, расположенных на территории столицы. Оно будет осуществлять деятельность по взиманию платы за парковку, фиксацию невнесения или внесения ее не в полном размере, а также по проведению претензионно-исковой работы.

Согласно документу транспортные средства могут бесплатно находиться на платной автопарковке, в том числе для посадки (высадки) пассажиров, погрузки (разгрузки) товаров, в течение 15 минут с момента въезда на парковку.

Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 589 «Об упорядочении работы автомобильных стоянок и автомобильных парковок» и Правилами организации (строительства), эксплуатации автомобильных стоянок и автомобильных парковок и пользования ими, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 января 2007 г. № 9.

Решение вступает в силу с 29 октября 2025 г.
